Rocco Commisso è tra i 400 americani più ricchi. La rivista Forbes lo ha inserito al 131° posto con un patrimonio di 5 miliardi di dollari. Nella classifica c’è Paul Singer, proprietario del Fondo Elliot a capo del Milan: si trova al 239° posto (3,5 miliardi di dollari), quindi molto distante dal patron viola. Interessante – scrive La Nazione – è l’indice di valutazione “self made” che Forbes attribuisce ai magnifici 400 miliardari. Commisso ha un punteggio di 10, il massimo, perché fondatore da zero di un impero. Altro aspetto: Rocco è il primo emigrato italiano nella storia degli Stati Uniti ad arrivare così in alto in classifica. «Bloomberg» dal canto suo integra le cifre monstre con altre degne di nota: Commisso a livello mondiale occupa la posizione numero 246 dei Paperoni con un patrimonio di 6,6 miliardi di dollari, mentre in Italia è quinto dietro a Ferrero, Del Vecchio, Rocca e Berlusconi, ma davanti a Giorgio Armani.