Paletti FPF e disavanzo da far rientrare: Fiorentina al lavoro con gli esuberi

Ci sono i paletti del Fair Play Finanziario da rispettare e un disavanzo da far rientrare a bilancio, oltre naturalmente a cercare di vendere gli esuberi, per sfoltire il gruppo, cancellate ingaggi inutili e, nella migliore delle ipotesi, mettere in cassa i proventi delle vendite. Non è facile piazzare Thereau, che non è stato nemmeno portato in America, così come non sembrano esserci ancora estimatori per Valentin Eysseric, rientrato dal Nantes che non ha esercitato il diritto di riscatto. Tra i giovani mandati a fare esperienza c’è Petko Hristov, finito al Bisceglie. Lo scrive Il Corriere dello Sport.