Con Cristiano Ronaldo positivo al Covid-19 e Dybala stoppato anche per gli impegni di Champions League, nella Juventus potrebbe trovare già spazio l’ex viola Federico Chiesa. Secondo Tuttosport infatti, i bianconeri nella trasferta di Crotone, potrebbero scendere in campo con Morata terminale offensivo, supportato da Chiesa e Kulusevski o anche il rientrante ex Fiorentina Federico Bernardeschi.

Milik, ecco perché la Fiorentina a gennaio può tentare un nuovo assalto