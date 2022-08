“Otto giorni fa avremmo firmato. Voluta l’Europa? Teniamoci il turnover”

La Nazione propone l'analisi sulla partita di ieri da parte di Stefano Cecchi, che pone l'accento sulla necessità di apportare un massiccio turnover dato il triplo impegno. Del resto, la Fiorentina ha lottato tanto per guadagnare il palcoscenico europeo e adesso lo deve difendere con tutte le energie. 4 punti in due giornate e un gol di vantaggio nel doppio confronto con il Twente sono un risultato per cui tutti avremmo firmato otto giorni fa, per cui non è giusto esagerare con le critiche.