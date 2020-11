Orsato, precedenti con la Fiorentina da dimenticare per i viola. Oggi l’inversione?

Non sorride la cabala con Orsato, per la Fiorentina. Roberto Vinciguerra su La Nazione nota che in 36 precedenti i viola patiscono 15 sconfitte a fronte di 9 vittorie, l’ultima delle quali ben 6 anni fa in quel di Cesena, 1-4. Con la Roma e Orsato, tre sconfitte in altrettante gare. L’ultimo precedente con il fischietto di Schio è lo 0-0 contro il Genoa del 25 gennaio scorso. Altro ricordo funesto, sempre all’Olimpico e sempre con Orsato, la finale di Coppa Italia persa nel 2014. Non il migliore dei viatici, ma ogni partita, si sa, ha una storia a sé.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA FIORENTINA