Lorenzo Tonelli (CLICCA QUI PER LA SCHEDA) potrebbe essere il nuovo rinforzo per la difesa viola. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, la Fiorentina è vicina a chiudere con in Napoli, dopo aver trovato l’intesa per un prestito con obbligo di riscatto legato al numero di presenze in viola. Resta da limare ancora qualcosa tra i due club, ma la sensazione è che si riesca a chiudere in tempi brevi.