Orari partite, la Fiorentina è a favore dello “spezzatino”. Ma nulla è deciso

Nessun aggiornamento, nulla di fatto. Ma i club a favore della riforma degli orari sono in maggioranza

Come riporta il Corriere Fiorentino, c'è anche la Fiorentina fra le 13 squadre a favore della proposta sui 10 orari diversi per le 10 partite di ogni turno di campionato, per favorire l'audience delle medio-piccole. Il club viola è sempre stato avanguardista, ma la decisione non è ancora stata presa. Infatti, continua il quotidiano, è stata approvata una delibera che annullasse la votazione precedente. Un dietrofront accolto anche dalla Fiorentina, che tramite il DG Barone ha demandato le spiegazioni all'AD della Lega Dal Pino.