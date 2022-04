Ora la viola è anche pratica: la Juventus è ben avvisata

La Fiorentina sta dimostrando di giocarsela alla pari con le grandi, ma di ottenere vittorie pratiche con le piccole. Juve avvisata

Un altro ostacolo superato, ancora con le idee molto chiare. La Fiorentina trova la terza vittoria consecutiva contro il Venezia e mette pressione in classifica alle romane. Come si legge su Repubblica: è una vittoria più pratica che bella. La squadra di Italiano ha una peculiarità: si esalta contro avversari di alto rango, mentre con le piccole si affloscia un po'. L'adattarsi all'avversario non è sempre un esercizio di stile, ma potrebbe fare comodo nel finale di stagione. In campionato mancano ancora all'appello Milan, Roma e Juventus, che sono decisamente avvisate. Proprio i bianconeri sono i primi della lista, perché mercoledì saranno proprio loro a testare i viola nella semifinale di Coppa Italia e devono stare molto attenti, perché con questa Fiorentina un gol di vantaggio è poco. Per Italiano è la grande occasione: andare in finale di Coppa - oltre al trofeo - significa avere chances di arrivare in Europa e mettere in cascina altra convinzione. Anche quando ha perso, la Fiorentina ha sempre fatto vedere un grand gioco contro le big, un lato che stride con diverse prestazioni sottotono contro squadre di bassa classifica.