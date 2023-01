Ora la Samp, ma con la Roma? Tanti dubbi per Italiano

Il Tirreno si sofferma sugli infortuni in casa Fiorentina. Infatti, la squadra di Italia sfiderà la Sampdoria in Coppa Italia e poi volerà a Roma per giocare contro la squadra di Mourinho. I dubbi sono tanti. Cabral non ci sarà giovedì e oggi capiremo se sarà in campo all'Olimpico. Stessa cosa per Terracciano, che lascerà spazio ad uno tra Gollini e Cerofolini in porta. In attacco, a questo punto, toccherà a Luka Jovic.