Oltre al danno, la beffa: viola umiliati e stangati. E per Commisso occhio alla procura federale

Come scrive La Nazione, è un’autentica mazzata quella che si è abbattuta ieri sulla Fiorentina, che assieme alla tempesta mediatica che ha attirato su di sé dopo le dichiarazioni di Commisso è stata sanzionata con tre multe salatissime per Antognoni, Barone e Pradè. In un mix di indignazione e orgoglio a Firenze è subito montata la polemica. La Fiorentina farà ricorso, anche se le speranze di alleggerire le pene pecuniarie sono ridotte al minimo. Dubbio, poi, sulle frasi del patron Commisso, per il quale nelle prossime ore la Procura Federale potrebbe decidere di aprire un fascicolo d’indagine, anche se i tempi sono molto più dilatati e nel peggiore dei casi un’eventuale sentenza porterebbe a una multa o diffida.