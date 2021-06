Oliveira viola prima dell’Europeo? Guedes complicato, rispunta Conti

Si cerca un'occasione sull'esterno, Gattuso conosce il terzino ex Milan e vuole spingere per avere Oliveira il prima possibile

Nessuna trattativa durante gli Europei: per questo la Fiorentina vorrebbe chiudere i discorsi col Porto per Sergio Oliveira al più presto, già entro i primi giorni di questa settimana. Lo scrive La Nazione, che riporta la conferma del presidente dei portoghesi sull'interesse viola e sulla possibilità che il centrocampista - ma non solo - parta. I 20 milioni richiesti dovrebbero essere raggiungibili mediante dei bonus partendo da 15 di parte fissa. Per Guedesservono invece 30 milioni, e ci sono squadre come il Villarreal e alcune inglesi. Guardando invece in Italia, ritorno di fiamma per Andrea Conti, andato a Parma a gennaio, che potrebbe tornare utile in prestito dopo il ritorno a Napoli di Malcuit. Su di lui anche il Genoa.