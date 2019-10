Ohrstrom: “Che entusiasmo da Commisso! Mi piacerebbe parare un rigore a CR7”

Tuttosport in edicola questa mattina propone un’intervista al portiere della Fiorentina Women’s Stephanie Ohrstrom: ecco alcuni passaggi.

Partendo dal successo in Supercoppa di due anni fa, la svedese auspica un bis il prossimo 27 ottobre: “Ci sono i mezzi per battere la Juve”; sulla titolarità: “Se l’allenatore vorrà, mi farò trovare pronta, lavoro per esserlo ogni giorno con lo stesso impegno”. La Ohrstrom rispetta le scelte del tecnico e riconosce l’importanza di giovani come Francesca Durante. “A Firenze sto una meraviglia, il campionato non ha più partite scontate. Una parata decisiva? Mi piacerebbe parare un rigore a Ronaldo”.

Infine su Commisso: “Ci segue con attenzione e trasmette tanta carica, premessa per un futuro importante”.

