Protocollo scientifico: il caso Dresda fa riflettere. I dubbi degli esperti

Il parere del Comitato Scientifico sugli allenamenti di gruppo dovrebbe arrivare oggi o domani. Era atteso ieri. Come scrive La Gazzetta dello Sport, a un certo punto del pomeriggio, il posticipo della decisione è diventato un giallo. Il rinvio significa una frenata? Per ora la lettura pessimista non trova consensi nei diversi palazzi coinvolti nelle scelte degli scienziati. Si è però riflettuto ancora una volta sulla Germania. E sì perché le notizie sulle positività alla Dinamo Dresda, con la squadra messa in quarantena dalle autorità della Sassonia, colpiscono. Rafforzando il vincolo numero 1 per la ripresa degli allenamenti: la quarantena allargata in caso di positività.

Il Comitato scientifico deve concentrarsi sull’accuratezza degli esami e l’autoisolamento del gruppo. Solo nella fase successiva, si potrà parlare di partite e di ripresa del campionato. Con un nuovo protocollo. E si faranno i conti con la seconda parte del percorso. Quando accadrà? Su questo non c’è una risposta univoca.