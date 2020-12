Oggi il ritrovo: il programma della Fiorentina, occhio ai rientri dall’estero

Giusto il tempo di festeggiare il Natale e ricaricare le batterie, e la Fiorentina è pronta per rituffarsi nella mentalità-campionato. La Nazione fornisce indicazioni sulle prossime tappe della banda Prandelli, attesa stasera dai controlli di rito per scongiurare casi di Covid in rosa. Particolarmente rigide le norme per chi rientra dall’estero: sono previsti due tamponi nel giro di 72 ore. Nel frattempo, domani, dopo aver spogliato i risultati dei test, è prevista la ripresa degli allenamenti per la partita di domenica 3 gennaio, quando la Fiorentina affronterà il Bologna in casa.

Intanto Bielsa chiede due giocatori viola per il suo Leeds