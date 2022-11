Occhio Nico, il rischio c’è: adesso la cessione è tutt’altro che impossibile

Il Corriere dello Sport, ricapitolando quanto accaduto con Nico Gonzalez, riporta i possibili scenari che potranno vederlo come protagonista al suo rientro dal Qatar. I tifosi sembrano schierati e molti non hanno perdonato ciò che l'argentino ha fatto in questi mesi. La società, ugualmente, è molto infastidita dalla sua dedizione totale verso il Mondiale. Così, la parola cessione non è più qualcosa di impronunciabile nei confronti dell'attaccante. Pagato 27 milioni, l'acquisto più costoso della storia viola, adesso può anche essere ceduto in caso di giusta offerta.