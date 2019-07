Occhio all’asse Fiorentina-Lazio: Simeone piace ai biancocelesti. I possibili sostituti…

Possibili novità in arrivo sull’asse di mercato tra Fiorentina e Lazio. Ai biancocelesti piace molto Giovanni Simeone, al club viola interessano Milan Badelj e Patric. Intreccio accattivante ma complesso per andare in porto velocemente. Un discorso, quello relativo al Cholito e al centravanti, che non entrerà nel vivo prima o di agosto o di aver liberato un posto. La lista degli obiettivi c’è: Balotelli (si studia la formula migliore da proporre), Pavoletti, Puscas. Lo scrive La Nazione.