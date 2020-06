Occhio al giallo: Iachini ha mezza Fiorentina a rischio squalifica

Pezzella, Lirola, Duncan, Chiesa e Vlahovic. Sono alcuni degli uomini chiave della Fiorentina. Ma anche e soprattutto i cinque calciatori che scenderanno in campo contro il Brescia con una diffida pendente sulla propria testa. Basterà un’ammonizione per saltare la sfida successiva contro la Lazio. Primi grattacapi per Iachini, che non sembra voler fare calcoli, visto che la gara contro i lombardi è un appuntamento decisivo per la salvezza. Eventuali assenze andrebbero a scombinare l’assetto del 3-5-2 con cui Iachini ha intenzione di ripartire. Lo scrive La Nazione.