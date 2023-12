Occasione d’oro per la Fiorentina. Un posto Champions passa per Monza

Per la gara col Monza, Italiano deve fare i conti con altre due esclusioni importanti oltre a Nico Gonzalez. Sia Bonaventura che Quarta, infatti, sono rimasti fuori dalla lista dei convocati. Non un dettaglio da poco, per il gioco di Italiano, anche perché i tre rimasti fuori dai convocati - scrive Repubblica Firenze - sono tra i giocatori più attivi e costanti sotto porta. Un apporto offensivo rilevante, specie per una Fiorentina che fatica a trovare continuità sotto rete coi suoi attaccanti. La Fiorentina respira l’aria dell’alta classifica e prova a mascherare infortuni, acciacchi vari e una legittima stanchezza da calendario intasato, tramite il credo del suo allenatore. Prendersi il pallino del gioco, provare a dominare in mezzo al campo, conquistare ogni centimetro di campo con intelligenza e massima attenzione. Ecco perché quella col Monza diventa una sfida da non fallire. Non soltanto un altro esame sulla strada della squadra di Italiano, che misura così il livello di mentalità raggiunto. Ma soprattutto un’occasione per dimostrare che un gruppo vero, come quello viola, può far fronte all’emergenza tramite la forza e la compattezza del collettivo.