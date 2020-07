Obiettivo ottavo posto: ecco perché la Fiorentina deve puntarci con decisione

La Nazione nota che la Fiorentina può ancora concorrere per raggiungere l’ottavo posto, non sufficiente per l’Europa ma comunque utile in vista della prossima stagione. L’ottava in classifica, infatti, parte dagli ottavi di finale in Coppa Italia, ed evita così due partite in un calendario che si preannuncia già fittissimo. Quanto alla partita di stasera contro l’Inter, la banda-Iachini cerca la terza vittoria di fila, anche se 17 vittorie su 88 precedenti non sono il viatico migliore. Giacomelli, lo stesso arbitro del successo sul Milan, invece, è un dettaglio che fa ben sperare.

INTANTO PARLA RIBERY: “HO GIA’ SEGNATO A SAN SIRO, VOGLIO REGALARE ALLA VIOLA UN TROFEO”