Obiettivo Coppa Italia, la Fiorentina in cerca di un nuovo sogno

La Fiorentina è pronta ad iniziare il cammino in Coppa Italia, quello che arriverà dal campo sarà il primo verdetto della stagione. I viola, tanto cari a questa coppa, cercano l’assalto a quel trofeo che a Firenze manca dal 2001 per tornare in Europa tramite la strada più corta. Commisso cerca di fare meglio della precedente gestione, mai riuscita ad alzare il trofeo visto che l’ultima Coppa Italia vinta dalla Fiorentina risale agli sgoccioli della gestione Cecchi Gori. Un cammino di Coppa che negli ultimi anni si è sempre stoppato sul più bello, come nella finale persa nel 2014 oppure la semifinale con l’Atalanta. Adesso arriva una nuova occasione per ritrovare l’Europa e vincere un trofeo allo stesso tempo. Lo riporta La Repubblica. TOLDO SU IACHINI

