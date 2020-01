Obiettivi centrocampo: per Duncan il Sassuolo fa resistenza. Il sostituto gioca nel Torino

La Fiorentina si muoverà in questo mercato di riparazione per migliorare praticamente tutti i reparti. Per quanto riguarda il centrocampo il nome delle ultime ore, sottolineato anche da Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina, è quello di Alfred Duncan, centrocampista mancino di sostanza e che è già stato allenato da Iachini proprio a Sassuolo. Per ora i neroverdi hanno sparato alto per il giocatore che, peraltro, non è considerato nemmeno un titolare dal tecnico De Zerbi.

L’altro profilo messo nel mirino da parte della dirigenza viola è quello del centrocampista del Torino Soualiho Meité.

– LA SCHEDA TECNICA DI ALFRED DUNCAN

– LA SCHEDA TECNICA DI SOUALIHO MEITE’