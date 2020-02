Nuovo stadio, opere obbligatorie e costi aggiuntivi: la nuova viabilità inciderà per il 3%

Il nuovo stadio nell’area Mercafir è una faccenda costosa per Rocco Commisso. I 22 milioni di euro necessari per acquistare i 14,5 ettari dell’area sono solo il fischio d’inizio dell’eventuale partita. Nelle condizioni generali del bando ci sono anche delle impegnative opere di urbanizzazione. Commisso aveva previsto un investimento da circa 350 milioni di euro, 200 per lo stadio e il resto per l’area commerciale. Il costo della nuova viabilità al servizio dell’area potrebbe incidere per il 2-3% dei costi, quindi tra i 7 e i 10 milioni. Palazzo Vecchio minimizza: in fondo, chi costruirà lo stadio, avrà circa 4mila parcheggi gratis, perché i circa 15 milioni di costi saranno a carico di Comune e Firenze Parcheggi. Lo scrive La Nazione.