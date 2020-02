Nuovo stadio, c’è anche la grana aeroporto: rebus nuova pista

“Se Rocco Commisso deciderà di partecipare al bando per l’area Mercafir sud nella progettazione di stadio e area commerciale, i suoi tecnici dovranno tener conto anche dei vincoli per l’aeroporto Vespucci. Sia per la pista attuale che per la nuova parallela all’autostrada”. Così scrive stamani La Nazione, sottolineando come Palazzo Vecchio, sostenitore della pista parallela e che ha già approvato il nuovo piano di rischio, getti acqua sul fuoco sulle limitazioni imposte, spiegando che imporrà il rispetto delle aree a ovest mentre l’area Mercafir è a est. Se qualche limite c’è, è solo sull’area commerciale e non sullo stadio vero e proprio. Una progettazione stretta tra due piste e ancora non ci sono tempi certi sull’assetto definitivo, visto che ancora il Consiglio di Stato non si è pronunciato.