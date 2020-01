Nuovo centrocampista: Duncan o Meitè? Il Sassuolo spara alto, con il Torino occhio a Badelj

Nelle prossime ore entrerà nel vivo la trattativa con il Sassuolo per Duncan, ma non sarà semplice. L’inserimento del Milan è concreto, la richiesta degli emiliani altissima (20 milioni) e il giocatore potrebbe essere più convinto di finire in rossonero che in viola. La Fiorentina andrà a trattare con il Sassuolo con la volontà di arrivare subito al prestito e di fermare un diritto di riscatto magari non vincolante sul piano economico. C’è poi Meitè, ma trattare con il Torino è difficile, ma la situazione potrebbe farsi più semplice se esistesse davvero la possibilità di uno scambio con Badelj (il cui cartellino, sottolineiamo noi, è della Lazio, ndr). Lo scrive La Nazione.