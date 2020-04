Nuovo calendario, apertura alla doppia ipotesi: parallelo o a blocchi. I dettagli

Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio alle alternative che si presentano a questo punto per concludere la stagione in tempo utile. La prima prevede di terminare tutto, campionati e coppe, entro il 2 agosto, riprendendo le competizioni nazionali a inizio giugno e le coppe europee a fine mese, per poi consegnare le liste delle partecipanti alle competizioni UEFA della prossima stagione il 3 agosto.

La seconda ipotesi è più praticabile, soprattutto se l’emergenza dovesse protrarsi ancora: procedere prima con i campionati nazionali e poi, una volta sistemate le questioni interne, dare il via libera alle trasferte internazionali e concludere Europa League e Champions il 19 e il 22 agosto. Situazione in divenire…