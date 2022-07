Nuove maglie, da Brescia gridano al plagio. E non sono i soli…

Il Corriere Fiorentino si concentra sulle nuove maglie della Fiorentina. In città si registra un generale gradimento per la prima, mentre la seconda, con le V sotto il petto, ha fatto venire in mente la somiglianza con le caratteristiche "rondinelle" del Brescia. Oltre ai design di altri club storici come il Bordeaux in Francia o il Velez Sarsfield in Argentina. Per la quarta maglia, ha vinto il concorso sui social il nero scelto dai tifosi.