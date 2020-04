Nuova proposta: stagioni al via a novembre fino al 2024. Andata e ritorno a mesi di distanza

Come si legge su Repubblica, FIFA e UEFA stanno lavorando a uno scenario gradito alla Federazione guidata da Infantino. A metà novembre-inizio dicembre 2020 il via alla nuova stagione. A maggio 2021 fine delle Coppe e dell’andata dei campionati, poi Europeo e Olimpiadi. Da ottobre 2021 ad aprile 2022 Coppe e girone di ritorno, stessa formula per il 2022-2023 col il Mondiale in Qatar in mezzo e con il Mondiale per club nel luglio 2023 a 24 squadre a metà della stagione successiva.

Una soluzione ingarbugliata, ma che permetterebbe di ammortizzare il periodo di stop forzato.