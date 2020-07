Nuova avventura per Aquilani: lunedì al lavoro con la Primavera

Alberto Aquilani è il nuovo tecnico della Fiorentina Primavera. Come scrive La Nazione, il lavoro del tecnico romano inizierà già lunedì quando alle Caldine dirigerà il primo allenamento (negli ultimi giorni i Primavera hanno svolto visite mediche e tamponi) ma non è ancora chiaro se Aquilani deciderà subito di terminare il rapporto di lavoro coi più grandi: finché la salvezza di Pezzella e compagni non sarà matematica l’allenatore si dividerà tra il centro sportivo «Astori» e i baby, per poi dedicarsi del tutto ai giovani da agosto. Quello che inizierà tra poco sarà un mese importante per la Primavera, che avrà la chance di recuperare la finale di coppa Italia saltata ad aprile a causa del Covid-19. L’appuntamento con il Verona è fissato per fine agosto-inizio settembre. E per Aquilani ci sarà subito l’opportunità di vincere un trofeo, il primo dell’era Commisso