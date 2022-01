Novità Dazn, presto verifiche con speedtest per erogare rimborsi: i dettagli

Occasione di chiarezza per gli abbonati che hanno riscontrato problemi nella visione delle partite

L'applicazione di Dazn sarà presto aggiornata per integrare al suo interno un test della velocità di connessione. La novità, riporta Repubblica, entrerà in azione da giovedì 20 gennaio (imposizione dell'AgCom) e servirà a capire scientificamente qual è la qualità della connessione utilizzata dall'utente che si collega all'app e successivamente anche la qualità del segnale ricevuto al fine di, in caso di episodi negativi, capire se la colpa è da imputare all'utente, alla rete o a Dazn, e di conseguenza rimodulare l'eventuale rimborso di parte dell'abbonamento.