Notte fonda al Franchi: Commisso è fast, la Fiorentina è slow

“I viola sempre più giù“: titola così Repubblica Firenze in riferimento alla brutta sconfitta della Fiorentina contro il Lecce per 1-0. Riportiamo una parte dell’articolo:

Notte fonda al Franchi, dove la Fiorentina cade contro il Lecce dell’ex Liverani ed esce tra i fischi. Montella alla vigilia aveva chiesto una reazione per mettersi alle spalle le ultime sconfitte contro Cagliari e Verona, condite da altrettante prestazioni avare di gioco e di occasioni. Chiesa infortunato, Pezzella appena operato allo zigomo. E come se non bastasse, a fine primo tempo della sfida coi pugliesi, Ribery che cade a terra dopo uno scontro con Tachtsidis. Il francese rimane piegato per alcuni interminabili istanti e viene trasportato in ospedale per accertamenti uscendo dal campo zoppicando in maniera vistosa. Firenze e i 34 mila del Franchi restano in ansia, col fiato sospeso. Nelle prossime ore gli esami dovrebbero chiarire l’entità dell’infortunio alla caviglia destra. Una bruttissima notizia che rende ancor più amara una notte davvero storta. Rocco Commisso, presente in tribuna, deve rimandare la possibilità di festeggiare in casa una vittoria. Niente sorriso per i suoi 70 anni, celebrati insieme alla squadra col presidente che ha deciso lui stesso di fare un regalo ai tifosi col nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli che vale qualcosa come 70 milioni di euro e un futuro tutto da vivere. Sul campo, però, la sua Fiorentina non riesce a rispecchiare l’entusiasmo dell’imprenditore italoamericano. Come se viaggiassero a due velocità: fast quella di Commisso, decisamente slow quella della squadra di Montella.