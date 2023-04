Non stanno bene, ma servono. Jovic e Barak, un duo per la finale

Italiano e i tifosi confidano anche nell'apporto di Barak (7 reti finora) e Jovic (11): vero che nessuno dei due sta attraversando un momento brillante, ma anche loro si sono rivelati decisivi in questa avventura in Coppa Italia

Adesso arriva una delle gare più importanti per la Fiorentina. Passare il turno e approdare in finale di Coppa Italia sarebbe qualcosa di davvero importante. Per questo motivo ci sarà bisogno di tutti. Italiano e i tifosi confidano anche nell'apporto di Barak (7 reti finora) e Jovic (11): vero che nessuno dei due sta attraversando un momento brillante, ma anche loro si sono rivelati decisivi in questa avventura in Coppa Italia. Il ceco realizzò il gol-partita agli ottavi contro la Sampdoria, il serbo sbloccò ai quarti il difficile match con il Torino e spinse la Fiorentina verso le semifinali.