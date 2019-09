Non solo Ribery: a San Siro brilla anche Castrovilli

Non è soltanto la notte della rivincita di Montella o quella della standing ovation a Ribery. È anche quella dell’affermazione ufficiale di Gaetano Castrovilli, uno che in poche partite ha saputo prendersi la Fiorentina. Come si legge sul Corriere Dello Sport, infatti, accanto alle note liete del risultato e della prova del francese brilla anche la stella del giovane centrocampista, già da tempo sulla lista del CT Mancini. Per lui anche la prima rete in Serie A: non male presentarsi a San Siro così. Montella lo piazza in pressione su Bennacer, la mente del gioco avversario, lui risponde alla grande stravincendo il duello. Se il buongiorno si vede dal mattino…