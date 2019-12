Non solo l’attacco: Pradè studia anche un centrocampista e un difensore

Abbiamo parlato a più riprese del mercato invernale della Fiorentina, a caccia di rinforzi soprattutto in attacco. Un reparto da migliorare, anche a detta del DS Pradè, che con l’arrivo di Iachini vivrà di novità e confronti ulteriori. Oggi su Repubblica, però, troviamo un punto di mercato a più ampio respiro sulle mire viola per gennaio: non soltanto il centravanti da affiancare a Vlahovic o l’esterno d’attacco, Politano o Berardi che siano. Via al casting anche per il centrocampo, con la ricerca forsennata di un interprete con le caratteristiche di Castrovilli: un compito non facile, specie a gennaio, che potrebbe però far ricadere la scelta sull’ex Samp Dennis Praet (SCHEDA) – ora al Leicester – ma sul quale non ci sono stati discorsi più approfonditi che semplici sondaggi.

Ma gli uomini mercato viola guardano anche alla difesa, reparto per il quale il preferito è Kevin Bonifazi (SCHEDA), che sta trovando poco spazio nel Toro di Mazzarri.