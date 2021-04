Non solo la salvezza, in programma anche il recupero di Castrovilli

Con il ritorno di Iachini sulla panchina Gaetano Castrovilli è pronto a riavvolgere il nastro. Come riportato da il Corriere dello Sport, l’ex Bari in avvio di stagione era la mina vagante del centrocampo della Fiorentina. L’uomo con licenza di infilarsi tra le linee nemiche con ottimi risultati in zona gol. Con Prandelli tuttavia le cose sono andate progressivamente a peggiorare tra continui alti e bassi. La missione per Iachini adesso scorre su due binari paralleli; raccogliere il prima possibile una decina di punti per raggiungere una posizione in classifica priva di pericoli (a quel punto partirebbero anche i discorsi relativi alla programmazione), ed il recupero di Castrovilli. Il giovane centrocampista gigliato è una risorsa tecnica ed economica troppo importante per essere relegata in panchina. La salvezza della Fiorentina passerà anche dalle sue giocate e il gioiello di Minervino non intende tirarsi indietro.

