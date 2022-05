Non solo Italiano: anche i calciatori a colloquio con la società, giovedì

Il pranzo di Italiano e Barone, poi spazio ad un colloquio fra dirigenza ed un gruppetto di giocatori rappresentativi

Il cammino della Fiorentina dopo una marcia semi trionfale si è complicato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, in merito alle due sconfitte di fila contro Salernitana ed Udinese (che diventano tre considerando la Juve in Coppa), hanno reso durissima la corsa europea. A testimonianza del momento delicato, il giovedì passato al mare in zona Viareggio con l’allenatore ed il dg Barone a parlare di tutto, calcio e non. In serata poi - svela la rosea - spazio ad un colloquio fra dirigenza ed un gruppetto di giocatori rappresentativi, tra cui capitan Biraghi e Rosati, il vero collante dello spogliatoio. Ora serve la reazione in campo.