Non solo acquisti, Pradè cerca casa a quattro esuberi

Non solo acquisti, la Fiorentina ha la necessità di sfoltire ancora una rosa ricca di giocatori non funzionali al progetto di Montella: Pradè, come scrive il Corriere Fiorentino, sta cercando una soluzione d’uscita per Dabo, Cristoforo, Eysseric e Thereau. Discorso diverso per Giovanni Simeone, che oltre al Cagliari sta aspettando l’offerta giusta: sarà quella della Sampdoria?