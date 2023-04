Niente sosta: seduta di scarico e testa a mercoledì. Ecco chi torna in campo

Non c'è sosta per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Come riporta oggi Il Corriere dello Sport, i viola non hanno avuto il tempo di godersi il successo contro l’Inter dato che sono già tornati in campo per la seduta di scarico in vista della sfida di Coppa Italia in programma mercoledì contro la Cremonese. Allenamento che è stata l'occasione per valutare alcune pedine della scacchiera di Italiano, tra le quali Martinez Quarta, uscito precauzionalmente all’intervallo del match del Meazza. L’argentino verrà reinserito per gradi in gruppo ma la presenza per il match di mercoledì allo Zini non pare in dubbio. Resta invece da monitorare con attenzione lo stato fisico di Jovic, che anche ieri ha proseguito il lavoro a parte dopo i postumi legati all’infiammazione virale alle vie respiratore che gli ha fatto saltare le ultime quattro partite, tra Fiorentina e Nazionale. Per la gara contro la squadra di Ballardini il tecnico sembra orientato a gettare fin da subito nella mischia i giocatori che a Milano sono stati risparmiati o hanno giocato col contagocce dati i precedenti impegni con le nazionali, ovvero Gonzalez e Amrabat, il quale (rispetto alla gara di sabato dove, causa Ramadan, ha digiunato fino alle 19.51), a Cremona potrà scendere in campo dopo aver mangiato qualcosa, essendo la partita prevista per le 21.00.