Niente rischi in Olanda: calcio fermo fino a settembre. L’Eredivisie trasloca in Germania?

Qualche tempo fa, il Belgio aveva avanzato l’idea di dichiarare chiuso il campionato con il Bruges vincitore (LEGGI); oggi, sul Corriere dello Sport, si legge che in Olanda la decisione è già stata presa: il campionato non potrà riprendere prima del 1 settembre, data fino alla quale sono vietati, nei Paesi Bassi, tutti gli eventi su licenza. Ad annunciarlo è stato il Primo Ministro Mark Rutte, che ha potuto prendere questo provvedimento anche alla luce del fatto che non sono rimaste squadre olandesi nei tabelloni delle coppe europee. L’Eredivisie, il massimo campionato, era comandata da Ajax e Az Alkmaar, coi lancieri che sarebbero campioni per differenza reti in caso di assegnazione.

Tuttomercatoweb parla di un’idea di concludere il campionato olandese in Germania, viste le restrizioni in atto fino a settembre.