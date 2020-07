Niente Moena, appuntamento rimandato al 2021. Il ritiro sarà in Toscana

Non sarebbe stato facile organizzare il consueto, nonché ultimo ritiro a Moena per la Fiorentina, dato che la pandemia ha stravolto ogni cosa. E dunque viene tutto rimandato al 2021, per far sì che entrambe le parti in causa, viola e APT Val di Fassa, possano godere appieno dei reciproci vantaggi che il ritiro porta, come afferma il direttore Andrea Weiss. “In questo momento, i protocolli sanitari non permettono l’afflusso dei tifosi in sicurezza. Ciò non toglie che si possa comunque visitare la Val di Fassa, ci sono giornate meravigliose”.

E la Fiorentina? Svolgerà un ritiro in Toscana, probabilmente non lontano da Firenze, per dedicare più tempo ed energie possibile ad un inizio di campionato che pare destinato a cadere il 12 di settembre, data a partire dalla quale la squadra viola deve cominciare a cambiare passo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

