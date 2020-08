Niente Milik: la Roma pronta a bruciare tutti, trovato l’accordo col Napoli

Il Corriere dello Sport annuncia il raggiungimento dell’accordo fra Roma e Napoli per Arkadiusz Milik, accostato anche alla Fiorentina in quest’ultima sessione di mercato ma mai vicino a vestire la maglia viola: il club del neo-presidente Friedkin ha convinto De Laurentiis mettendo sul piatto 15 milioni più il cartellino di Cengiz Under, giocatore indicato da Gattuso per sostituire Callejon sulla fascia destra. Milik ha da tempo un accordo con la Juventus, dunque sarà decisiva la volontà del giocatore per il passaggio in giallorosso.

MA IL NUOVO BOMBER VIOLA PUO’ ESSERE UGUALMENTE POLACCO: LA TRATTATIVA PER PIATEK

