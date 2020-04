Niente centro sportivo? I viola restano a casa: semaforo rosso per le corse al parco

Come abbiamo sottolineato già ieri (LEGGI la nostra opinione), la differenziazione degli step per gli atleti individuali e quelli impegnati in sport di squadra porta a delle incomprensioni: il Centro Sportivo della Fiorentina è stato sanificato, i giocatori potrebbero soggiornare in un albergo apposito, ma in ogni caso non si possono riprendere gli allenamenti in nessun caso prima del 18 maggio. Però si potrà andare a correre nei parchi, lontano da casa, esponendosi senz’altro a rischi di contagio. La sensazione è che queste corse al parco verranno proibite dalla Fiorentina e dagli altri club, che raccomanderebbero quindi ai giocatori di restare ancora a casa, nonostante le tentazioni: un errore come quello di Vlahovic, che poco prima della positività era a correre alle Cascine, non va ripetuto. La Fiorentina lo sa, e si è mossa di conseguenza. Lo scrive La Nazione.