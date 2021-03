Niente bis: la Fiorentina resta a secco

“Nestorovski gol, Fiorentina a secco“: titola così Tuttosport in riferimento alla sconfitta della squadra di Cesare Prandelli contro l’Udinese per 1-0. Riportiamo una parte dell’analisi. L’articolo integrale nel quotidiano in edicola:

Seconda vittoria consecutiva in casa per i bianconeri che mantengono 10 punti di vantaggio superando in classifica una Fiorentina che non dà seguito al successo contro lo Spezia. Partita decisamente bloccata quella alla Dacia Arena con poche occasioni da ambo i lati.

(…)

La partita sembra scivolare via con il più classico degli 0-0, ma De Paul non è d’accordo e si inventa un cross perfetto dalla destra che Nestorovski spinge in rete.