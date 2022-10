Nico tra “Speedy” e Forrest Gump: la spalla ideale per Jovic

L’effetto Nico «speedy» Gonzalez è stato positivo per tutte le manovre d’attacco. Soprattutto per Luka Jovic. Il serbo l’altra sera con gli Hearts of Midlothian ha segnato il gol più importante, quello che ha sbloccato la gara, con un preciso colpo di testa. È apparso più vivo del solito, ha rischiato di firmare la prima doppietta ma soprattutto ha trovato un giocatore che, là davanti, parla la sua stessa lingua. Sia per quanto riguarda le delicatezza di tocco, sia per l’intelligenza calcistica. Per dialogare e triangolare avere a fianco Ikone è un conto, avere Nico Gonzalez è un altro. Adesso Jovic potrebbe davvero avere la spalla per rinascere, anche se deve perdere ancora qualche chilo e ritrovare più reattività nelle gambe.