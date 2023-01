Nico ora fa sul serio, a Italiano serve il miglior Gonzalez per la Lazio

Per Nico Gonzalez è finalmente venuto il momento di iniziare a fare sul serio . Salvo clamorose sorprese - scrive il Corriere Fiorentino - domenica contro la Lazio l’argentino sarà nell’undici di partenza. Con la speranza che possa dare una scossa ad una squadra e all'attacco, inceppatosi di nuovo dopo la sosta per il Mondiale. Cinque partite, tra campionato e Coppa Italia, nel 2023, e soltanto quattro gol segnati: 0,8 di media. In Serie A l’unico successo è arrivato proprio grazie a Nico. Contro il Sassuolo , quando l’argentino trasformò il pesantissimo rigore del 2-1 finale. L’ultima rete segnata dalla Fiorentina che contro Roma e Torino, è rimasta a secco.

Forzare la tabella di marcia

Italiano, pur consapevole di dover forzare rispetto alla tabella di marcia ideale e portandosi dietro il terrore che possa incappare in una ricaduta, ha deciso di non poter più rimandare l’utilizzo da titolare di Nico Gonzalez. un giocatore che nonostante una marea di problemi in sole 14 presenze (e 505’ totali) l’ha buttata dentro già cinque volte, con una media di una rete ogni 101’. Roba che i suoi colleghi di reparto non si sognano nemmeno. Anche se non può bastare l’argentino per guarire il mal di gol. L’ex Stoccarda è ancora alla ricerca della miglior condizione e nelle gambe ha, ad esagerare, 70’. Lo dimostrano le ultime partite in cui ha giocato al massimo un tempo contro la Roma e il calvario vissuto nei mesi scorsi.