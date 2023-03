Nico Gonzalez va di corsa e non vuole mancare. Kouamè sotto osservazione

L'argentino è tornato tardi dalla sua nazionale, ma non vuole mancare in nessuno modo. Per questo motivo Italiano lo considera pronto per giocare dal primo minuto a Milano senza se e senza ma

Il Corriere dello Sport si sofferma su Nico Gonzalez. L'argentino è tornato tardi dalla sua nazionale, ma non vuole mancare in nessuno modo. Per questo motivo Italiano lo considera pronto per giocare dal primo minuto a Milano senza se e senza ma. Ieri si è allenato con il gruppo e questa mattina svolgerà un'altra seduta. È tornato a Firenze anche Kouamè che comunque non sarà in campo dal primo minuto domani a San Siro contro l’Inter.