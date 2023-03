Nico Gonzalez ritrova il sorriso: sabato tango con vista San Siro

Un Nico Gonzalez stracolmo di felicità e spensieratezza: sabato a San Siro sarà carta vincente di Italiano?

Redazione VN

Stato d’animo di chi è sereno, non turbato da dolori o preoccupazioni e gode di questo suo stato. In una parola: felicità. Sentimento raro, almeno nella sua forma più pura. Eppure, a volte, basta poco. Tornare in un luogo del cuore, per esempio. «Vestire la maglia dell’Argentina è unico. Ora sono molto felice». Prendete Nico Gonzalez. Uno che, soltanto qualche mese fa, proprio dalla seleciòn , aveva rimediato una delle delusioni più forti possibili. Ed è stato lui stesso a raccontarlo. A caldo, quando tornò a Firenze dopo essere stato tagliato causa infortunio dalla lista dei convocati che poi avrebbero vinto il Mondiale e, di nuovo, dopo la partita dell’altra sera contro Curaçao. Come scrive il Corriere Fiorentino, un trauma superato definitivamente proprio grazie al match amichevole di martedì notte, nel quale il «22» della Fiorentina (partito titolare e rimasto in campo per tutti i 90’) ha segnato un gol, fornito un assist, e messo in campo tutto il suo repertorio. Un tuffo nella felicità, appunto, celebrato anche attraverso un post su Instagram che lo ritrae abbracciato a Messi.

L'uomo in più della Fiorentina — Solo buone notizie insomma. Per lui, e per Vincenzo Italiano che ritroverà un giocatore che in Nazionale non segnava da un anno esatto (l’ultima rete risaliva al 26 marzo 2022) e che porterà con sé da questa lunga trasferta un carico d’entusiasmo buono (anche) per provare a trascinare i viola in questo esaltante finale di stagione. Magari ritrovando quel gol su azione che manca dal 29 gennaio quando, all’Olimpico, regalò l’1-1 con la Lazio.

Del resto che Nico sia l’uomo più importante per la Fiorentina è sotto gli occhi di tutti e per questo il Italiano difficilmente ne fa a meno anche se, quasi certamente, sabato a San Siro sarà «costretto» a farlo partire dalla panchina visto che rientrerà a Firenze soltanto oggi e, di fatto, avrà solo la rifinitura di domani per potersi allenare con i compagni. Sarà, insomma, l’asso da calare sul prato del Meazza a gara in corso. Come Lautaro Martinez per l’Inter. I due, (schierati fianco a fianco da Scaloni nell’ultima amichevole dell’Argentina) hanno festeggiato, giocato e viaggiato insieme, salvo poi separarsi una volta arrivati in Italia. I due sono amici veri, tanto che fu lo stesso Nico a raccontare di aver chiamato il centravanti dell’Inter quando arrivò la chiamata della Fiorentina per farsi raccontare il calcio italiano e per chiedere qualche consiglio. Sabato si ritroveranno, cammineranno entrambi verso le due panchine (salvo sorprese), scherzeranno un po’ e, magari, si daranno appuntamento per la finale di Coppa Italia.