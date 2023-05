Nico Gonzalez, l’eroe d’Europa: amigo, el campeone è così!

Su Il Corriere dello Sport e su La Nazione in edicola oggi, ecco approfondimenti su Nico Gonzalez, eroe della notte di Basilea che con la sua doppietta è stato uno dei fattori più determinanti dell'approdo dei viola nell'atto finale della Conference League. Il quotidiano sottolinea che il torneo è diventato a tutti gli effetti una competizione portafortuna per l'argentino, dal momento che è stato in Conference League che Nico Gonzalez ha scritto fin qui le pagine più belle delle sua stagione troppo a lungo a intermittenza. Il colpo di testa con cui l’ex Stoccarda ha rotto gli equilibri della gara del St. Jakob Park e il diagonale vincente che, a metà ripresa, ha rimesso in corsa la Fiorentina dopo 17’ di autentica paura sono stati vitali per cambiare in più fasi il volto a una gara che per Biraghi e compagni stava diventando maledettamente complicata. Con la doppietta realizzata al Basilea l’esterno ha messo la sua firma per la quarta volta nelle ultime cinque sfide giocate dai viola in Conference League, uno score figlio di tre reti (la prima, guarda caso sempre in elevazione, era arrivata a metà aprile a Poznan e aveva riportato avanti i viola dopo una fase di difficoltà) e altrettanti assist. Per Gonzalez quella contro gli svizzeri è stata la seconda doppietta stagionale, dopo il bis realizzato a ottobre - sempre in Conference League - ai danni degli Hearts. Il duplice sigillo in Svizzera, tuttavia, ha assunto in breve una valenza a dir poco storica visto che prima di Nico soltanto Kurt Hamrin (nel 1962 contro l’Ujpest in Coppa delle Coppe) era riuscito riuscito a realizzare una doppietta in una semifinale di un torneo Uefa. Come ha detto Alexis Sanchez non troppo tempo fa, quando ancora vestiva la maglia dell'Inter: "Amigo, el campeone è così!" 12 gol e 4 assist in una stagione giocata praticamente a metà sono un bottino di tutto rispetto. Adesso però, per l’argentino, le sfide non sono certo finite. Dopo la (lunga) fase sulle montagne russe, infatti, adesso arriverà l'esame più difficile, quello dove dovrà provare a dare un seguito non solo alla rincorsa della Fiorentina verso l’ottavo posto in classifica in campionato ma soprattutto dove cercherà di arrivare più preparato che mai alla finalissima di Coppa Italia del 24 maggio con l’Inter, provando a vincere il duello a distanza con l'altro argentino sotto la lente di ingrandimento, ovvero Lautaro Martinez.