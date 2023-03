Nico Gonzalez fa impazzire Gallo. Kouamè? Sofferenza continua

La Nazione si sofferma sul migliore e sul peggiore del match. Nico Gonzalez fa venire il mal di testa a Gallo scegliendosi posizioni con coordinate variabili. Partita solida nelle due fasi, anche in copertura nel finale di partita quando il Lecce cerca il pareggio. Protagonista nell’azione che decide la partita, quando intuisce il tracciante stretto di Saponara, che taglia l’area e anche la quota di lucidità di Gallo: l’autogol è anche merito di Gonzalez che si fa trovare al punto giusto e costringe il difensore a un anticipo scoordinato. Kouamè? Molti rimbalzi fra Baschirotto e Umtiti, il ruolo di centravanti-cerniera gli riesce poco perché il livello del combattimento fisico è alto. Kouame prova ad accorciare, ma anche lì viene anticipato quasi sempre. Ha il merito di non demoralizzarsi e prima della sostituzione partecipa in copertura alle azioni di chiusura. Manca però completamente il suo contributo nella fase offensiva