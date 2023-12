Nico Gonzalez esce e gela la Fiorentina. E Ikonè? “Entra male, malissimo”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'uscita di Nico Gonzalez. Ma nel momento migliore viola l’infortunio di Gonzalez nel tentativo di rubare una palla in area. Bruttissimo colpo per lui e anche per la partita della Viola perché il sostituto, Ikoné, è entrato male, malissimo, mentre il Ferencvaros rimetteva fuori la testa e si procurava la doppia chance di andare in vantaggio con una bella azione avviata da Marquinhos. Per fortuna sulle conclusioni di Katona prima e Civic poi, Christensen si è prodotto in due grandi interventi. Danese in grande crescita, anche di personalità. Dopo i pericoli sventati, nei restanti 10 minuti del primo round c’è stata perlopiù battaglia a centrocampo, con i portieri a riposo, ma la netta sensazione era che la Fiorentina doveva stare attenta perché la squadra di Stankovic giocava bene, era solida in difesa e pronta a sfruttare gli spazi.