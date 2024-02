Nico Gonzalez come l’ossigeno. Titolare contro il Frosinone?

Italiano attende dall’argentino la marcia in più per riportare la Fiorentina alla vittoria e uscire dalla crisi

La Gazzetta dello Sport si concentra su Nico Gonzalez che non gioca titolare dal 15 novembre, giorno della partita contro il Milan, persa per 1-0 a San Siro. La rosea lo definisce come l'ossigeno della Fiorentina.

Quando Vincenzo Italiano riuscirà a recuperare il vero Nico, la Fiorentina - si legge - potrà tornare a respirare nel gioco e probabilmente in classifica. Almeno questa è la speranza dell’allenatore che domenica con il Frosinone spera di poter schierare l’argentino del primo minuto. L’attaccante esterno è recuperato a tutti gli effetti, ma ora deve tornare sui livelli di inizio stagione, ben diversi da quelli mostrati nelle ultime due partite, quando è subentrato senza riuscire a fare la differenza in positivo. Serve pazienza dopo un forfait di quasi due mesi, ma Firenze ha fretta di ritrovarlo perché senza la sua qualità diventa difficile per i viola uscire dalla crisi (zero vittorie nel 2024) e tenere il ritmo delle dirette concorrenti per l’Europa.